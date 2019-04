Het Laar dolblij met Tovertafel Nele Dooms

08 april 2019

15u29 0

Buitengewoon Basisonderwijs Het Laar van Dendermonde is dolblij met een Tovertafel die het ontvangst mocht nemen. Serviceclubs Ladies Circle en Ronde Tafel van Dendermonde sloegen de handen in elkaar om de Tovertafel aan de school voor kinderen met bijzondere zorgen te schenken. “Een Tovertafel is een beamer die bewegingen detecteert en daarop reageert”, legt leerkracht Ilse Pissens uit. “Via lichtprojecties en verschillende spelletjes worden kinderen gestimuleerd en uitgedaagd. De aankoop van zo’n Tovertafel is met zo’n 7.000 euro voor onze school onbetaalbaar, maar ze is wel van onschatbare waarde van onze kinderen. Daarom zijn de Ladies Circle en Ronde Tafel erg dankbaar dat ze dit mogelijk maken.” De Tovertafel werd met een receptie in gebruik genomen. “Vanaf nu kunnen onze kinderen betoverd worden”, zegt Pissens. “De interactieve spellen zijn prikkelend en ontspannend.”