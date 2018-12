Het Laar brengt kerstconcert Nele Dooms

17 december 2018

14u59 2

De leerlingen van buitengewoon basisonderwijs Het Laar van Dendermonde luisteren drie kerstconcerten op. Daarvoor trekken ze naar het dagverzorgingscentrum Passantenhuis en het woonzorgcentrum Mariatroon. Op dinsdag 18 december kunnen om 9.30 uur aanwezigen in het Passantenhuis, aan de Papiermolenstraat in Dendermonde, van de muziek van de kinderen genieten. In de namiddag, om 14 uur, is dat het geval in Woonzorgcentrum Mariatroon, aan de Brusselsestraat. De kinderen treden nog eens op op woensdag 19 december om 9.30 uur in het Psychiatrisch verzorgingstehuis De Leilinde. “Met dit kerstconcert wil de school haar leerlingen de kans geven om naar buiten te komen en hun kunnen te tonen”, zegt juf Greetje Onselaere. “Op deze manier dragen ze bovendien ook hun steentje bij om andere mensen een fijne kerst te bezorgen. Het is ook een mooie kans om diverse generaties en diverse doelgroepen binnen een verschillende zorgcontext bij elkaar te brengen.” Op het repertoire staan heel wat kerstklassiekers. De kinderen zullen ook het kerstverhaal uitbeelden.