Herstellingswerken in Heidestraat Nele Dooms

25 januari 2019

In de Heidestraat in Appels vinden vanaf woensdag 30 januari werken plaats. De opbouw van een riooldeksel moet er vernieuwd worden. Daarvoor zal de rijbaan afgesloten worden. De werfzone situeert zich ter hoogte van huisnummer 5. Voetgangers, fietsers en bromfietsers behouden er een vrije doorgang, maar het doorgaand verkeer moet omrijden. Er wordt in een omleiding voorzien via de Bevrijdingslaan, het Heidepark en de Heidestraat in beide richtingen. Komende van het Heidepark is enkel plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone. Er geldt ook een tijdelijk parkeerverbod. De werken zullen duren tot en met 1 februari.