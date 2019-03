Herstellingen De Schakel laten op zich wachten: “Hoe lang moet het duren om een stukje linoleum te leggen of een jaloezie te vervangen?” Nele Dooms

29 maart 2019

14u44 0 Dendermonde Stukken uit de vloerbekleding, kapotte zonneweringen en betonrot. Het blijken aanslepende problemen aan de infrastructuur van gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode. Ouders vragen dringend een oplossing. “Hoe lang moet het in hemelsnaam duren om een stukje linoleum te leggen of een jaloezie te vervangen”, zegt oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB). Die gooide de noodkreet van de Ouderraad tijdens de jongste gemeenteraad op tafel.

De Ouderraad van De Schakel wil liever niets kwijt aan de pers over het dossier omdat het “de school, waarvan de werking wel prima draait, niet in een slecht daglicht wil zetten”. Het schreef wel een lange brief, doorspekt met foto’s, aan alle gemeenteraadsleden en het stadsbestuur om, het wachten moe, aan te dringen op dringende herstellingen. Gemeenteraadslid Stefaan Van Gucht (VB) gooide hem op tafel tijdens de jongste vergadering in het stadhuis. “Een noodkreet is het, zo noemen de ouders het zelf”, zegt hij. “De bijgevoegde foto’s laten niets aan de verbeelding over.”

Van Gucht somt een waslijst aan klachten op. “De verwarming valt om de haverklap uit en daar hebben niet alleen de leerlingen van De Schakel last van, maar ook verenigingen die na schooluren het gebouw gebruiken. Recent werden nog elektrische vuurtjes ingezet om te voorkomen dat het in de school altijd ‘dikke truien-dag’ is”, klinkt het. “Dan is er nog het betonrot dat het hele gebouw aantast. Voor beide zaken weten we dat er dossiers opgestart zijn en is het wachten.”

“Maar er zijn ook andere tekortkomingen die alleen maar te wijten zijn aan nalatigheid van de stad”, gaat Van Gucht voort. “We zien kapotte vloerbekleding met stukken uit en omhoog gekrulde randen. In een school waar kinderen al eens durven rennen, stemt dat tot vragen. Enkele stopcontacten hangen door het betonrot los van de muur. Om nog te zwijgen van kapotte jaloezieën voor de ramen in klaslokalen. Daardoor zijn de digiboards, waar zwaar in geïnvesteerd werd, onbruikbaar omdat de klas niet te verduisteren is. En omdat geen sleutels meer voorhanden zijn, worden sommige deuren met ijzeren baren afgesloten.”

Van Gucht vraagt zich af hoe lang renovatie en herstellingen nog op zich laten wachten. “Op zich is slijtage geen wonder voor een schoolgebouw dat uit de vroege jaren zeventig dateert”, zegt hij. “Iedereen weet dat een grondige renovatie zich hier opdringt. Maar in afwachting daarvan zijn er ook tekortkomingen die dringend aangepakt moeten worden. Wat is er eigenlijk de jongste tijd gedaan door de stadsdiensten om die gebreken minstens voorlopig te herstellen?”

Wachten op subsidie

Schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V) verwijst naar de lange wachtlijst waar een dossier voor gevelrenovatie al sinds 2009 op staat. “620.000 euro is voorzien en daarvoor zullen alle buitenschrijnwerk, beglazing en gevels aangepakt worden. Daarmee maken we een einde aan de betonrot en alle gevolgen die daarmee te maken hebben. We kregen nu van Agion, die subsidie moet verlenen, te horen dat we op de reservelijst voor 2019 staan”, zegt ze. “Ook voor de vernieuwing van de stookplaats is een dossier opgestart en er volgt een relighting-project voor betere en energiezuinigere verlichting. We wachten bewust met bijvoorbeeld vernieuwen van de vloerbekleding omdat de geplande renovatiewerken zo ingrijpend zijn dat ze ook dan beschadigd kan worden en dus vervangen moet. Het zijn dan zotte kosten om dat nu al te doen en later nog eens opnieuw.”

“Alsof het zoveel kost om een stopcontact vast te schroeven of een stukje linoleum op de beschadigde plaats in te passen”, sneert Van Gucht. Schepen Dierick benadrukt nog dat er absoluut geen veiligheidsproblemen in de school zijn. “We kregen zelfs in november nog een goede score van de inspectie”, zegt ze.