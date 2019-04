Herstel voor verzakking in rijbaan Nele Dooms

15 april 2019

11u25 0

Een aannemer gaat eerstdaags aan de slag om een verzakking in de rijweg aan de Dokter Haekstraat 44 in Grembergen te herstellen. De werken in opdracht van Afdeling Wegen en Verkeer zullen nog deze maand, voor 3 mei, plaatsvinden. Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Zo kan het verkeer beurtelings langs de werfzone passeren. Tijdens de eerste fase van de werken zal het rijvak richting Hamme afgesloten worden en tijdens de tweede fase zal het rijvak in de richting van Dendermonde aan de beurt zijn. De werken zullen enkele dagen duren.