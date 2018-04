Heropwaardering voor dorpsplein PLEIN KRIJGT NIEUWE ASFALTLAAG EN GROENELEMENTEN NELE DOOMS

11 april 2018

02u34 0 Dendermonde Het dorpsplein in Oudegem krijgt een serieuze opknapbeurt. Het stadsbestuur laat er een nieuwe wegverharding en meer groen aanbrengen. Er worden ook parkeervakken gemarkeerd,

zodat er efficiënter kan geparkeerd worden. De werken starten nog deze maand.





Een heraanleg van het dorpsplein van Oudegem is al lang een heet hangijzer. Een oorspronkelijk project voorzag in een herinrichting met de bouw van heel wat sociale woningen. Tegen dat project ontstond zoveel protest van omwonenden dat het weer afgevoerd werd. Daardoor ligt het dorpsplein er nu nog altijd onaangeroerd, en in slechte staat, bij.





Het stadsbestuur brengt daar nu verandering in. "Eenvoudig is dat niet", benadrukt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Dit dorpsplein is beschermd landschap. Van zodra we hier werken willen uitvoeren waarvoor een bouwvergunning nodig is, moet de Cel Onroerend Erfgoed zijn zeg doen. Die eisen bebouwing aan de rand van het plein. Om dat te voorkomen, mikken we nu voor de heraanleg op alle mogelijke werken waar geen bouwvergunning voor nodig is."





Over het hele plein komt een nieuwe laag asfalt. "Door 51 parkeervakken degelijk te markeren, zal er voortaan ook efficiënter geparkeerd worden", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (SP.A). "Bovendien wordt de toegang van de kerk volledig heraangelegd in grijze betonstraatstenen, zodat die er veel aantrekkelijker zal uitzien. Er komen hier ook twee ruime plantvakken met betonnen zitelementen. Dat versterkt de onthaalruimte voor de kerk. Het zebrapad verhuist zodat het in één lijn met de toegang komt te liggen. En om op- en afrijden van de parking veiliger te maken, vernauwen we de toegang."





Het plein krijgt ook een volledig nieuwe groene zone. "We creëren een pleinwand met een bomenrij in combinatie met struiken", zegt schepen van Milieu François De Bleser (CD&V). "Die vormt een groene buffer en is ideaal om even te verpozen of elkaar te ontmoeten. Het dorpsplein zal in de toekomst veel groener en aantrekkelijker zijn dan de huidige grauwe, grijze vlakte. Kermissen en wekelijkse bloemenmarkt zullen hier zeker kunnen blijven plaatsvinden."





Het ontwerp voorziet ook in een nieuwe verbinding tussen het plein aan de Hofstraat en de Mevrouw Courtmansstraat. Hiervoor komt een nieuwe voetweg door de pastorietuin, naast de parochiezaal. Voor het scoutslokaal in de Mevrouw Courtmansstraat komen extra parkeerplaatsen om het aanbod in de omgeving te verhogen.





Al deze maand wordt de bomenrij aan de rand van het plein aangeplant. De nieuwe asfaltverharding is voorzien voor mei-juli. In die periode krijgt ook het voetpad aan de overzijde van de Hofstraat een opknapbeurt, vanaf de Lambroeckstraat tot de parochiezaal. In het najaar wordt de rest van de groenaanplantingen voorzien.