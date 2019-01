Heropstart voor Voetbalschool Nele Dooms

31 januari 2019

Voetbalclub Jong Sint-Gillis, die zich toelegt op een doorgedreven jeugdwerking, start op zondag 3 februari de tweede reeks lessen binnen de Dendermondse Voetbalschool. Jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar kunnen elke zondagochtend hun voetbaltechniek bijschaven. De lessen vinden plaats op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. “We willen jonge voetballers de kans geven om hun voetbaltechniek en inzicht te verbeteren”, zegt Bart Van Belle, woordvoerder van de club. “De focus in onze trainingen ligt dan ook op schijn- en passeerbewegingen, het beheersen van de 1-tegen-1-situatie, balcontrole en korte passing. Het is een perfecte aanvulling bij de wekelijkse trainingen in clubverband.” De Dendermondse Voetbalschool is er niet alleen voor spelers van Jong Sint-Gillis, maar ook voor spelers van andere clubs. Inschrijven kan via www.jongsintgillis.be/voetbalschool.