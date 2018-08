Herman zet tuin open voor Rock In Dnof Nele Dooms

28 augustus 2018

10u45 1 Dendermonde Herman Van Hauwermeiren stelt zijn tuin tussen de Eegene en de Schelde in Oudegem dit weekend opnieuw open voor het muzikale evenement Rock In Dnof. Het festival moet vooral een gezellig gebeuren worden.

Van Hauwermeiren heeft een fantastische tuin en daar laat hij ook graag anderen van mee genieten. Op die manier ruimt de vroegere fruitkwekerij die de man had plaats voor andere bedrijvigheid. "Muziekgroepen vroegen me jaren geleden of ze hier mochten repeteren omdat ik de ruimte toch voorhanden had", vertelt Herman. "Ik stemde toe op voorwaarde dat ze één keer per jaar in mijn tuin zouden optreden. Het was de start van Rock In Dnof. De formule houdt stand en slaat aan."

Ondertussen nodigt Van Hauwermeiren naast muzikanten ook beeldende kunstenaars uit. "Zo kunnen bezoekers tussen de optredens door kennismaken met werk van gastkunstenaars", zegt hij. "Schilderkunst, kunstsmederij, beeldhouwwerk en houtschulpturen komen aan bod. Dat zorgt voor extra sfeer tijdens het festival."

Rock In Dnof start op vrijdag 31 augustus om 19 uur met de opening van de tentoonstelling. Om 20 uur speelt Everything But A Band. Op zaterdag 1 september zijn bezoekers welkom tussen 14 en 19 uur. Er vinden dan demonstraties en workshops plaats. Onder andere doggy dance en ballonplooien staan op de agenda en er komt een waarzegster langs. Vanaf 19.30 uur zijn er optredens van Eamon o Brien, Happy go Stikky, The After Party en Ice Tunes on the Rocks. Op zondag 2 september vindt om 11.30 uur een aperitiefconcert plaats en is de tuin nog tot 18 uur te bezoeken. Info: h2rman@yahoo.com of http://www.loft-in-den-hof.be.