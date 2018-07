Herman en Yvonne zijn diamanten paar 12 juli 2018

02u32 3

Herman Michem (84) en Yvonne Verheyden (86) uit Sint-Gillis-Dendermonde zijn een diamanten paar. Ze stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Het echtpaar heeft vier kinderen. Ondertussen zijn er elf kleinkinderen en zelfs al twee achterkleinkinderen. Herman was aannemer in schilderwerken en vloerbekleding. Samen met zijn vrouw bouwde hij zijn zaak Michem uit aan de Potiaulaan in Sint-Gillis. Ondertussen zijn zijn zoon en kleinzoon er verantwoordelijk. Reizen was voor beiden een passie. Ze bezochten samen verre landen zoals Amerika, de Filippijnen en China. Beiden zijn lid van seniorenvereniging Okra. De jubileumviering was een feest voor de hele familie. "60 jaar samen onderweg" is de perfecte omschrijving van ons huwelijk", zegt Herman.





(DND)