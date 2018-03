Herinrichting Zeelsebaan in vooruitzicht 15 maart 2018

De herinrichting van de Zeelsebaan en Europalaan in Grembergen komt dichterbij. Dat bijkt uit een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister Ben Weyts. Volgens de minister worden zowel de Europalaan als de Zeelsebaan de komende jaren aangepakt. Voor de eerste fase voorziet de minister de aanbesteding van de werken in 2019. Hiervoor moet nog een omgevingsvergunning goedgekeurd worden en het detailontwerp uitgewerkt. Voor een tweede fase zijn eerst nog onteigeningen nodig. Daarvoor is een plan in opmaak. Voorlopig is de aanbesteding van deze werken voorzien in 2020. De werken van beide fasen op de N47 omvatten een herinrichting van zowel de rijweg als de fietspaden. Plaatselijk wordt een aparte ventweg aangelegd waarop een aantal woningen naast de weg zullen aansluiten. Zo geven hun opritten niet meer rechtstreeks toegang tot de gewestweg. "Goed nieuws dat de startconcreter wordt", zegt De Meyer. "Ze zijn belangrijk voor de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid." (DND)