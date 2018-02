Herinrichting Werkplaatsstraat aan H. Hartschool start deze zomer 20 februari 2018

02u49 0 Dendermonde Het ontwerp voor de herinrichting van de schoolomgeving aan de H.Hartschool in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis is klaar. De verkeerssituatie moet er veiliger, door autoverkeer te scheiden van fietsers. De werken zullen plaatsvinden in de zomer.

Directie, leerkrachten en ouders van de H.Hartschool in Sint-Gillis zijn al lang vragende partij voor een veiligere schoolomgeving. De meest gebruikte toegang tot de school bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw, aan de Werkplaatsstraat. Maar daar is het dagelijks, bij begin en einde van de schooldag, een wirwar van fietsers en voetgangers die zich tussen wagens laveren.





Een ontwerp voor een definitieve herinrichting is nu klaar en de bouwvergunning is aangevraagd. "Om de situatie te verbeteren voorzien we in de Werkplaatsstraat een scheiding tussen het autoverkeer en de fietsers en voetgangers", zegt schepen van verkeer Niels Tas (Sp.a). "Daarvoor zullen een reeks kleurrijke zitelementen geplaatst worden die de ruimte in twee delen", zegt Tas.





Bij de herinrichting komt ook de definitieve knip in de Werkplaatsstraat, zoals die bij de goedkeuring van het circulatieplan van Sint-Gillis door de gemeenteraad werd beslist. In tussentijd komt er aan de school een neerklapbare paal of draaislagboom, die de school zelf kan opstellen naargelang de eigen noden.





"Het is sowieso de bedoeling dat de link tussen de Bareelstraat en Otterstraat via de Werkplaatsstraat zo weinig mogelijk gebruikt wordt", zegt Tas. "Hoe minder wagens hier rijden, hoe veiliger voor de schoolkinderen. Doorgaand verkeer, dat niet in de Werkplaatsstraat moet zijn, blijft dan ook verboden. Er staat een verkeersbord om dat duidelijk te maken."





Om de herinrichting mogelijk te maken, moet het Dendermondse stadsbestuur eerst nog wat grond verwerven van de NMBS. Een aankoopdossier daarrond is momenteel lopende. "We verwachten dat de aankoop van de gronden rond is tegen de zomer", zegt Tas. "De werken kunnen dan deze zomer plaatsvinden."





Het project kost de stad 89.823 euro. (DND)