Herinrichting pleintje Franz Courtens volop bezig 16 juni 2018

02u34 0 Dendermonde De herinrichting van het pleintje Franz Courtens, vlakbij het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat, is volop bezig.

Een aannemer start met de aanleg van nieuwe verharding. Ook de rijweg voor het AC zal aansluitend vernieuwd worden. Deze werken zullen tot eind juli duren. Met de heraanleg van deze site wil het stadsbestuur zorgen voor een heropwaardering. "De herinrichting gebeurt in het kader van de huidige verbouwing van de overdekte voorzijde van het AC tot stadswinkel", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Rond een nieuwe fietsenstalling en zitbanken wordt een echt pleinkarakter gerealiseerd. Dit pleintje heeft heel wat potentie, maar het kwam tot nu toe niet voldoende tot zijn recht. Het zat verstopt tussen het struikgewas en geparkeerde voertuigen. Een herinrichting moet daar verandering in brengen. We willen dit plein bovendien linken aan de Grote Markt en het Justitieplein. Dit moet een aangename plek langs het water worden, ideaal om te vertoeven voor jong en oud." Fietsenstallingen komen langs het plantvak vlakbij het Justitiepaleis. De scheiding tussen rijweg en plein gebeurt met sobere blokken.





De wildgroei aan kleine kleine bomen en struiken is al verwijderd waardoor de monumentale beuk, het monument Franz Courtens en de gevel van het Justitiepaleis beter tot hun recht komen. In nieuwe plantvakken komt een mix van siergrassen en vaste planten. (DND)