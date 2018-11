Herfstwandeling voor het goede doel Nele Dooms

26 november 2018

17u21 0

De dames van Trente Passé organiseren op zondag 2 december een herfstwandeling voor het goede doel. Het initiatief kadert in de Warmste Week van Studio Brussel. De centen die de organisatoren met de activiteit inzamelen zijn bestemd voor de Jongerentelefoon AWEL. De wandeling is acht kilometer lang. Vertrekken kan tussen 14 en 15 uur. De start is voorzien aan de sporthal van Oudegem, aan de Ouburg. Deelnemen kost 10 euro. Kinderen kunnen gratis mee. Info: marianne.dekimpe@skynet.be.