Herdenking van Camiel Bieseman Nele Dooms

29 augustus 2018

13u56 0 Dendermonde De oudstrijdersvereniging organiseert op zondag 2 september een herdenking van Camiel Bieseman.

De Baasrodenaar werd op 2 september 1944, twee dagen voor de bevrijding van Baasrode tijdens WOII, vlakbij zijn woning aan de Fabriekstraat doodgeschoten. "Dat gebeurde door Duitse soldaten en medestanders die op terugtocht waren", zegt Firmin Vermeir, lid van de oudstrijdersvereniging. "Camiel werd lafhartig doodgeschoten. Voor hem werd later een gedenkteken opgetrokken aan de kaaimuur langs de Schelde, in de Fabrieksstraat." De herdenking vindt plaats aan dit gedenkteken en start om 10 uur. Deelnemers aan de plechtigheid verzamelen om 9.45 uur ter plaatse. Iedereen is hiervoor welkom.