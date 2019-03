Heraanleg Watertorenstraat start in april Nele Dooms

15 maart 2019

14u53 1 Dendermonde De heraanleg van de Watertorenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zal starten in april. De straat wordt een woonerf.

De Watertorenstraat verkeert in heel slechte staat. Het wegdek vertoont de ene verzakking na de andere. Uit een camera-onderzoek van de riolering, bleek dat die zo gebrekkig was dat er niet langer kan gewacht worden op een vernieuwing. Omdat het stadsbestuur niet wil wachten op subsidies, omdat dit heel lang duurt, zal het dit wegen- en rioleringsproject volledig zelf financieren.

Bij de vernieuwing van de riolering laat de stad de hele straat heraanleggen. Het ontwerp voorziet een woonerf met van gevel tot gevel uniforme kleinschalige materialen, zoals klinkers. Er zal ook veel meer groen aanwezig zijn in deze doodlopende straat en voor auto’s van bewoners wordt dwarsparkeren voorzien.

Tegelijk met de werken zal watermaatschappij Farys/TMVW ook het waternet volledig vernieuwen. Deze werken starten in april. Vervolgens start de aannemer met het opbreken van de oude riolering en de aanleg van gescheiden riolering. De aanleg van fundering en verharding in klinkers zal als laatste in oktober plaatsvinden. De heraanleg kost bijna 500.000 euro.