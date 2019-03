Heraanleg omgeving VPK in tweede fase Nele Dooms

20 maart 2019

08u56 0 Dendermonde De werken voor de herinrichting van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK in Oudegem zijn een tweede fase ingegaan. De heraanleg moet er voor zorgen dat zware vrachtwagens niet meer door de woonstraten van Oudegem denderen, wat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpskern ten goede moet komen.

In een eerste fase zorgde de aannemer al voor riolering en een nieuwe rijweg naast het kerkhof en de Dender, tot de nieuwe, toekomstige ingang van VPK. Het kerkhof van Oudegem is binnen dezelfde aanneming verfraaid met nieuwe paden. Een tweede fase omvat twee onderdelen. “Om de duur van de toekomstige hinder in de Varenbergstraat te beperken, is deze fase uitgebreid met werken ter hoogte van de inrit van VPK in de Hoogtestraat”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Werklui zijn nu aan de slag tussen de spoorlijn en de inrit van VPK. Dat zal tot midden mei duren. VPK blijft bereikbaar via de Hoogtestraat. Tegelijk zijn ook werken gestart ter hoogte van inrit VPK zelf. De Oudebaan is daarom volledig afgesloten voor het verkeer aan de kant van de Hoogtestraat. Fietsers en voetgangers kunnen de Oudebaan bereiken via de zijstraten van de Oudegemsebaan.

In een volgende fase gaat de aannemer aan de slag in het resterend deel van de Hoogtestraat en de Oudegemsebaan. Het herinrichtingsproject voorziet een nieuwe omleidingsweg langs spoorlijn en Dender, een nieuwe toegang voor VPK, vernieuwing van de Hunnenbergstraat en herinrichting van het kruispunt van Oudegemsebaan met de Hoogtestraat.