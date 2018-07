Heraanleg kerkhof start in augustus Nele Dooms

24 juli 2018

14u27 0 Dendermonde De geplande heraanleg van de begraafplaats in Oudegem start in augustus.

Het stadsbestuur wil het kerkhof heropwaardering en er een parkbegraafplaats van maken. Daarvoor is een visieplan opgemaakt. Dat omvat de bouw van een overdekte afscheidsruimte, meer groen, meer zitbanken, nieuwe toegangswegen en een verfraaiing van de kinderbegraafplaats. Voor een groenere aanblik wordt er gras wordt ingezaaid, waar nu beton of kiezels liggen en zullen lage struiken aangeplant worden. Ook de graven van het oud-strijdersperk krijgen aandacht omdat ze dringend aan vervanging toe zijn. "De opstaande zerken zijn zeer dun en gedurende de tijd ook zeer fragiel geworden", legt schepen Leen Dierick uit. "Uit respect voor onze oud-strijders gaan we dit perk dan ook mee renoveren en vergroenen. De bestaande graven van oud-strijders op het ereperk worden vervangen door liggende elementen." De algemene voorbereidende werken starten de eerste week van augustus. De herinrichting van het ereperk van de begraafplaats is gepland in september. De resterende werken worden uitgevoerd begin 2019.