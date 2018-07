Heraanleg Hamsesteenweg kan van start gaan KRUISPUNT AAN ZOGSEBAAN MAAKT PLAATS VOOR VEILIGE ROTONDE NELE DOOMS

12 juli 2018

02u43 13 Dendermonde Nog deze zomer starten de werken op de Hamsesteenweg. Naast gescheiden riolering, komen er ook aparte fietspaden en een veiligere rotonde aan de Zogsebaan. De nutsmaatschappijen starten hun voorbereidingen in augustus.

Al ettelijke jaren is er sprake van een heraanleg van de Hamsesteenweg tussen Grembergen en Hamme. Vooral procedures rond broodnodige onteigeningen sleepten enorm lang aan. Nu alle nodige gronden eindelijk verworven zijn, kan de heraanleg van start gaan. "Geen overbodige luxe", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "De Hamsesteenweg is één van de meest onveilige wegen van de stad. Door het rechte traject rijden chauffeurs er te snel en de fietspaden liggen er slecht bij. Wij zijn dan ook erg tevreden dat eindelijk het startschot voor de realisatie van een verkeersveiliger traject gegeven wordt."





De heraanleg situeert zich tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan. Over het hele traject komen nieuwe rioleringen, waardoor het afvalwater van dit deel van de Hamsesteenweg niet langer in de beek terecht komt. "Ook vuil water van gezinnen uit de Oude Molenstraat, de Vijfbunderstraat en de Groeneweg zal hierdoor naar de waterzuivering lopen", zegt Dierick. Het tracé krijgt nieuwe, brede fietspaden aan beide zijden van de straat. Die zullen verhoogd en volledig vrij van de rijweg aangelegd worden. Daardoor kunnen fietsers veel veiliger en weg van het autoverkeer hun traject afleggen. Naast een volledig vernieuwde rijweg, wordt er ook een nieuw voetpad aangelegd.





Het kruispunt van de Hamsesteenweg met de Zogsebaan, Vijfbunderstraat en Oude Molenstraat wordt een grote rotonde. Dat moet dit gevaarlijk knooppunt een pak overzichtelijker en dus veiliger maken. Fietspaden worden buiten de rotonde gelegd. De heraanleg moet bovendien vrachtwagens ontmoedigen om de Oude Molenstraat, wat eigenlijk een woonstraat is, in te draaien.





De eerste werken die in het kader van de heraanleg plaatsvinden, zijn die van de nutmaatschappijen. Die gaan eind augustus aan de slag om nutsleidingen te vernieuwen en te verplaatsen. Dat zal ongeveer drie weken duren. In oktober start watermaatschappij Farys met het vernieuwen van een belangrijke toevoerleiding voor drinkwater in de Hamsesteenweg, tussen de Zogsebaan en de Gaverstraat. Tegelijkertijd start ook de bouw van een pompstation aan de toekomstige rotonde voor de afvoer van afvalwater.





Eens deze werken afgerond zijn, kan de eigenlijke herinrichting beginnen. Hiervoor plant het stadsbestuur, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en NV Aquafin midden september een informatievergadering. Omwonenden en handelaars krijgen dan meer uitleg over de plannen, de verdere timing en fasering van de werken en wegomleidingen.