Henri en Rosine zijn briljanten paar 24 april 2018

02u38 0

Henri Schaut (89) en Rosine De Donder (98) uit Dendermonde vieren hun briljanten jubileum. Ze stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. De twee kregen vier kinderen. Ondertussen zijn er ook al zes kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Henri stamt uit een schippersfamilie en werd ook zelf schipper. Rosine was huisvrouw en was jarenlang actief als vrijwilligster voor Kind en Gezin. Tegenwoordig neemt Henri het huishouden op zich, doet boodschappen en onderhoudt het huis en de bloementuin. "We halen plezier uit de kleine dingen van het leven", klinkt het.





(DND)