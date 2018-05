Henri en Elza zijn diamanten paar 15 mei 2018

02u54 0

Henri Quisquater (85) en Elza Thies (78) uit Baasrode vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. De twee kregen drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Henri werkte heel zijn actieve loopbaan bij Unilever in Baasrode als arbeider. Elza werkte in een schoenenfabriek en bij Desso voor ze de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich nam. Tuinieren is een passie voor Henri en Elza. "En we genieten van de kleine dingen, zoals de kleinkinderen die op bezoek komen", klinkt het. Om het jubileum te vieren, stond een etentje met de familie op het programma.





(DND)