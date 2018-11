Help jij de ‘Dendermondse zwervertjes’ aan een warme plek om te schuilen deze winter? Dierenliefhebbers organiseren crowdfundingsactie om straatkatten de kou helpen te trotseren Nele Dooms

27 november 2018

16u02 0 Dendermonde Enkele vrijwilligers met een groot hart voor dieren organiseren een crowdfunding om zwerfkatjes de winter door te helpen. Met het project ‘Dendermondse zwervertjes’ zamelen ze geld in voor degelijke voeding en warmere slaapplaatsen voor de katten.

De vzw Animals & People Projects brengt verschillende dierenliefhebbers uit Dendermonde bij elkaar. Allemaal zetten ze zich in voor de zwerfkatten die in de Ros Beiaardstad leven. “Natuurlijk horen poezen eigenlijk niet in ‘het wild’ op straat te leven”, zegt Mieke Schelfthout. “Het stadsbestuur levert heel wat inspanningen om bijhorende overlast daarvan in te dijken met haar zwerfkattenacties, waarbij poezen gevangen en gesteriliseerd worden. Omdat de aanwezigheid van zwerfkatten zo goed als onvermijdelijk is, gaan we ook voor een tussenoplossing: zorgen dat zwerfkattenkolonies gezond en verzorgd zijn. Wij volgen ze op met vrijwilligers, want ook die katten verdienen een warme thuis.”

Met de koude wintermaanden in zicht is dat laatste echter niet zo evident. “Voor onze vrijwilligers van het project Dendermondse zwervertjes is het belangrijk om met de koude en gure dagen de zwerfkatjes in Dendermonde extra in het oog te houden”, zegt Schelfthout. “Een goede voeding, regelmatige controles en veilige en warmere slaapplaatsen zijn hierbij het belangrijkste. Maar inkomsten om dat allemaal te bekostigen, hebben we niet. Daarom ontstond het idee om een crowdfundingsactie op te starten.”

Met de centen die de inzamelactie oplevert, zal extra voeding geschonken worden aan de verzorgers die de verschillende kolonies in het oog houden. “Als we nog andere kolonies ontdekken, kunnen we ook die voederen. Ondertussen maken we er ook een inventaris van en maken we de poezen steriel”, zegt Schelfthout. “Het geld is ook nodig voor katten die eventueel extra medische zorgen nodig hebben.”

Bovendien willen de dierenliefhebbers voor warme slaapplaatsjes zorgen. “We kunnen daar speciale bakken uit piepschuim voor plaatsen. Dat komt zeker van pas voor groepen die het minst beschut leven”, legt Schelfthout uit.

De vrijwilligers willen minstens 500 euro inzamelen. De teller staat momenteel op dik 300 euro. Wie wil steunen, kan dat digitaal doen. Maar de vzw zet binnenkort ook spaarpotjes bij handelaars in de buurt. “Zo doen we er alles aan om de winter 2018 toch al iets minder koud te maken voor de Dendermondse zwerfpoezen”, klinkt het.

Wie wil doneren, kan meer info vinden via www.dendermondsezwervertjes.com of de gelijknamige Facebook-pagina.