Help een zwerfkatje: ontbijt voor het goede doel Nele Dooms

23 januari 2019

0

De vrijwilligers van Animals & People Projects en de Dendermondse Zwervertjes vzw organiseren een ontbijtactie voor het goede doel. De opbrengst van ‘Breakfast for Animals’ gaat naar de zwerfkatten in regio. “Met het zwerfkattenproject in Dendermonde proberen vrijwilligers zwerfkatjes in deze buurt een beter leven te geven en ervoor te zorgen dat er steeds minder katten op straat moeten leven”, legt Mieke Schelfthout uit. “Dat gebeurt onder andere via het opzoeken en in kaart brengen van kolonies, steriel maken van zwerfkatten, enzovoort.” De ontbijtactie vindt plaats op zondag 17 februari. Een ontbijtpakket bestaat uit een sandwich, pistolet, koeken, koffie, thee, fruitsap, honing, confituur, choco, boter, pralines, yoghurt, fruit. Aan huis leveren, is mogelijk in Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. Info en reservaties: www.dendermondsezwervertjes.com of www.ap-projects.net.