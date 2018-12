Helena wint ontwerpwedstrijd voor kerstkaarten Nele Dooms

12 december 2018

Helena Janssen uit Dendermonde heeft de ontwerpwedstrijd voor kerstkaarten van winkelketen Wibra gewonnen. Die riep de voorbije maand klanten op om zelf creatief aan de slag te gaan en een mooie kerstkaart te tekenen. Dat ontwerp konden ze op de website van Wibra uploaden. “De actie bleek erg succesvol. Honderden klanten gingen aan de slag en deelden hun creatieve kunsten”, zegt Sander Span van Wibra. “Een onafhankelijke jury bekeek alle creatieve inzendingen en maakte een eerste selectie. Dat was een hele klus. Met de geselecteerde ontwerpen werd online een ‘wall of fame’ gemaakt.” Wibra maakt uiteindelijk 24 deelnemers blij met leuke prijzen. Ook De Dendermondse Helena Janssens is winnaar van vijftig gedrukte kaarten van haar eigen ontwerp. Zij tekende als kerstkaart een adventskrans met de spreuk “Tot noaste joar!”