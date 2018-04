Hele namiddag buiten spelen 17 april 2018

02u39 1

De Sport- en Jeugddienst van Dendermonde laten de jaarlijkse Buitenspeeldag ook dit jaar niet zomaar voorbij gaan. Morgen zijn alle kinderen uit de stad welkom op de terreinen aan het sportcentrum van Sint-Gillis om een hele namiddag buiten te spelen. Er wordt een volledig kleuterdorp uitgebouwd. Daarnaast zijn er ook een reeks springkastelen, kunnen kinderen muurklimmen en een deathride volgen en is een groot aanbod sport en spel voorhanden. Iedereen is welkom tussen 14 en 17 uur. Deelnemen is gratis. Info: 052/21.06.12 of sportdienst@dendermonde.be. (DND)