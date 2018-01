Hele dag bezig met opruimen mazoutspoor BRANDSTOF KOMT VIA LEKKENDE TANK IN TWEE BEKEN TERECHT KOEN BATEN

02u46 0 Copyright : Geert De Rycke De Civiele Bescherming uit Liedekerke werd opgeroepen om de brandstof uit de beken te halen. Dendermonde De Dendermondse brandweer is samen met de Civiele Bescherming gisteren een hele dag in de weer geweest om een mazoutspoor in twee beken op te ruimen. De brandstof was in de waterlopen terechtgekomen nadat een oude tank beginnen lekken was bij verbouwingswerken.

De brandweer van Dendermonde kreeg een eerste melding over de vervuiling rond 10 uur aan de Zijdijk in Grembergen. "Wij kregen een melding over een lekkende mazouttank van een woning even verderop waar momenteel verbouwingen uitgevoerd worden", aldus brandweercommandant Guy Van Der Cruyssen. "In totaal moet er tussen de 100 à 500 liter weggestroomd zijn. Dat vormde een film op de twee beken die hier stromen en bracht ook de nodige geurhinder met zich mee." Om te voorkomen dat de brandstof zich verder zou verspreiden, werden er onmiddellijk zandzakjes gelegd voor de rioleringsbuizen om het water in te dammen. "Zo hebben we ook voorkomen dat de geur van de mazout via de rioleringen bij de mensen naar binnen zou komen, want dat kan voor hevige overlast zorgen", klinkt het.





Copyright : Geert De Rycke De lekkende stookolie kwam terecht in twee beken.

Huzarenstukje

Daarna werd ook de Civiele Bescherming uit Liedekerke er bijgehaald, die gespecialiseerd zijn in het weghalen van mazout op waterlopen. Zij kwamen met een grote tankwagen ter plaatse. "Hierin zuigen we het vervuilde water op met een soort stofzuigerslang", legt Geert Van Der Hasselt uit. "De gevulde tank gaat daarna naar een gespecialiseerd bedrijf in Evergem, waar het water zal verwerkt worden."





"Het waterpijl in de beken stond erg hoog op het moment van de vervuiling, wat een voordeel geeft om de mazout weg te zuigen en dat is ons geluk geweest. Hoe dan ook is het altijd een huzarenstukje om het water opnieuw schoon te krijgen", gaat Van Der Hasselt verder.





Beperkt tot twee beken

Naast de hulpdiensten werden ook de burgemeester en de politie op de hoogte gebracht. Zij kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er wacht de vervuiler mogelijk ook een mooie rekening voor de opkuis van de brandstof. Dit alles hangt af van de werkuren van de brandweer en de omvang van de vervuiling. Dat laatste bleef in dit geval nog beperkt tot de twee beken. De brandweer en de Civiele Bescherming werkten gisterenavond verder tot het te donker werd. Het is niet uitgesloten dat er vandaag opnieuw reinigingswerken zullen plaatsvinden in de beken.