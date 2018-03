Hele collectie musea onder de loep 14 maart 2018

De collectie van de Stedelijke Musea van Dendermonde wordt onder de loep genomen. Met dit project is Dendermonde, samen met enkele grotere musea, bij de eerste in Vlaanderen. "Een waardering is noodzakelijk in een modern collectiebeheer", zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Elk object of onderdeel van onze collectie wordt beoordeeld op vlak van zeldzaamheid, toestand, herkomst, sociale/historische betekenis. Zo krijgen we een goed beeld van de collectie. Niet waardevolle stukken kunnen dan een andere bestemming krijgen. Een waardering kan ook hiaten in de collectie blootleggen: thema's die belangrijk zijn voor de stad, waar we misschien te weinig van hebben." De gemeenteraad gaf haar fiat voor dit traject.





