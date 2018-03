Heldenplein sprankelt als vanouds NIEUWE FONTEIN BRENGT HISTORISCH CENTRUM TOT LEVEN NELE DOOMS

31 maart 2018

03u18 0 Dendermonde Er spuit weer water omhoog op het Heldenplein in hartje Dendermonde. Een gloednieuwe fontein is zopas in werking gesteld. Het is één van de maatregelen van het Dendermondse stadsbestuur om het winkelcentrum weer aantrekkelijker te maken.

Het Heldenplein, eeuwen geleden het kerkhof verbonden aan de kerk van Sint-Gillis-Binnen, is één van de meest historische plaatsen van de stad. Bij de heraanleg van de Brusselsestraat en omgeving in 1999 werd de pleinfunctie van deze site volledig hersteld. Een fontein zorgde voor een extra aantrekkelijk element.





Kernwinkelhart

"Alleen heeft die fontein nooit naar behoren gewerkt", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "We lieten ze ook meermaals herstellen, maar telkens zonder afdoende resultaat. De reparatiekosten liepen te hoog op, zodat ze de voorbije zes jaar dan ook volledig werd stilgelegd."





Met de prioriteiten van het stadsbestuur om het kernwinkelhart van Dendermonde weer aantrekkelijker te maken, werd ook beslist om het Heldenplein een nieuwe fontein te bezorgen. De voorbije twee maanden was een gespecialiseerde firma op de site aan het werk om de installatie te plaatsen. Ondertussen werd ook het beschadigde wegek ter hoogte van het Heldenplein hersteld met kasseien.





Decoratieve verlichting

De nieuwe fontein kost de stad 134.000 euro. De installatie bestaat uit drie reeksen waterstralen die met verschillende hoogtes door roosters spuiten. Er is ook decoratieve verlichting met ledtechnologie geïnstalleerd. Het water stroomt terug via de omliggende verharding. De fontein zal alle dagen werken van 9.30 tot 22 uur. In de winterperiode wordt ze uitgeschakeld.





"Met de nieuwe fontein krijgt het Heldenplein een frisse moderne uitstraling en brengen we terug meer water naar de binnenstad", zegt een tevreden burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Tijdens de komende zomermaanden wordt dit de ideale plaats om te vertoeven of in de koelte even uit te rusten tijdens het winkelen. Het plein kreeg overigens ook nieuwe openbare verlichting, decoratief straat- en speelmeubilair en zitbanken. Later komen hier ook nog de nieuwe zitbanken met USB-aansluitingen om GSM's en laptops op te laden."





Het winkelcentrum onderging ondertussen de voorbije maanden ook al heel wat andere ingrepen om aan aantrekkingskracht te winnen. Zo werden op verschillende plaatsen in de binnenstad voetpaden en parkeerstroken heraangelegd.





Het deel van de Vlasmarkt aan de Oude Vismijn werd volledig heraangelegd, met nieuwe bestrating, zitbanken rond bomen en kleurrijk speelmateriaal. De Oude Vest kreeg nieuwe fietsbeugels, vuilnisbakken, zitbanken en meer groen.