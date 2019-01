Heirstraat tijdelijk afgesloten Nele Dooms

15 januari 2019

19u18 0

De Heirstraat in Appels is tijdelijk afgesloten voor het verkeer. dat is nodig om werken die er plaatsvinden ter hoogte van huisnummer 3 veilig te laten verlopen. voor het geiten van een plateau zijn een betonpomp en betonmixer op de rijweg geplaatst. Deze werfzone is afgebakend en ter hoogte daarvan geldt een parkeerverbod. Bovendien is de straat hiervoor plaatselijk afgesloten. Het verkeer kan niet door tot 25 januari. Er is een wegomleiding voorzien. Chauffeurs moeten omrijden via de Koebosstraat, de Zandstraat, de Heidestraat en de Sint-Ursulastraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel veilig passeren aan de werf.