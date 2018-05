Heirstraat officieel slimste straat 22 mei 2018

De Heirstraat in Appels is officieel de 'Slimste Straat van Appels'. Twee bijhorende straatnaamborden werden zopas opgehangen tijdens een buurtfeest in bijzijn van burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Deze eer en erkenning hebben de inwoners van de Heirstraat verdiend tijdens onze jongste stratenquiz", zegt Stijn Impens van Jong-KWB Appels. "Ploegen met inwoners uit verschillende straten nemen hieraan deel om te bewijzen dat ze de slimste zijn. Ze strijden niet alleen voor de overwinning, maar ook voor een straatreceptie en twee straatnaamborden. De inwoners mogen fier zijn."





Daar werd tijdens een gezellige receptie op geklonken. Vorig jaar kaapte de Schoolstraat de titel van Slimste Straat van Appels weg. (DND)