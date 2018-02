Heirstraat is Slimste straat van Appels 27 februari 2018

De Heirstraat mag zich dit jaar tot slimste straat van Appels kronen. Zij volgen de Schoolstraat op die in 2017 met de titel ging lopen. Jong KWB Appels organiseerde dit jaar voor de tweede keer 'De Slimste Straat van Appels'-quiz. In totaal namen er 16 ploegen deel. Over acht vragenrondes mocht de Heirstraat zich de sterkste ploeg noemen. De quiz varieerde van vragen over Appels tot algemene kennisvragen. Tussendoor werden er ook nog enkele muziekrondes en puzzelrondes gehouden. De winnaar van de 'Slimste Straat' krijgt binnenkort het naambord voor een jaar opgehangen in hun straat. Er zal ook een kleine receptie gehouden worden in de straat voor de winnaars.





(KBD)