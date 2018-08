Heemkring zet vroegere verkiezingen in de schijnwerpers Nele Dooms

28 augustus 2018

14u18 0 Dendermonde De Heemkring Marcel Bovyn van Sint-Gillis is klaar voor een nieuwe tentoonstelling. Dat is ondertussen jaarlijkse traditie op het einde van de zomer. Met de nakende gemeenteraadsverkiezingen besloten de heemkundigen vroegere verkiezingen in de gemeente in de kijker te zetten.

"Het bolletje gekleurd" heet de tentoonstelling van Heemkring Marcel Bovyn. Bezoekers mogen zich aan tal van verkiezingspamfletten, slogans, documenten, uitslagen en foto's verwachten. Ook oude dorpsgezichten fleuren de expo op.

"We hebben met dit verkiezingsthema een heel boeiende tentoonstelling weten op te bouwen", zegt Dirk Verheyden van de heemkring. "De strijd om de burgemeesterssjerp is in Sint-Gillis altijd erg kleurrijk geweest. Er zijn een paar woelige verkiezingen geweest. Lang waren de liberalen aan de macht, maar na WOII was het de beurt aan de katholieken. Het publiek van onze expo kan volgen wie de scepter zwaaide in de gemeente vanaf de onafhankelijkheid van ons land tot de jaren zestig."

Portretten van vroegere, overleden burgemeesters zijn speciaal voor de tentoonstelling uitvergroot. En ook de straten die naar hen genoemd werden, staan in de kijker. Een bijhorende brochure biedt meer uitleg over elke periode van bestuur.

De tentoonstelling "Het bolletje gekleurd" is te bezoeken in de kerk van Sint-Gillis. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 31 augustus om 19 uur. Toespraken vinden dan plaats van ereburgemeester Norbert De Batselier, voorzitter Dirk Abbeloos en ondervoorzitter Dirk Verheyden. The New Longtrailers zorgen voor de muzikale omlijsting van de receptie. Vevolgens is de expo te bezichtigen op zaterdagen 1, 8 en 15 september en zondagen 2, 9 en 16 september, telkens van 13 tot 18 uur.