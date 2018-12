Heemkring organiseert expo over 25 jaar Kerststallentocht Geert De Rycke

11 december 2018

De Baasroodse Kerststallentocht is eind deze maand aan zijn 27e editie toe. “Tijd voor een overzichtje”, dacht de heemkring en ze voegden de daad bij het woord.

Heemkring Baceroth organiseerde een overzichtstentoonstelling over 25 jaar Kerststallentocht in Baasrode. Het evenement lokte de voorbije jaren steeds een massa volk naar het Scheldedorp. Heel wat Baasroodse verenigingen trekken dan een kerststal op en verkopen hapjes en drankjes. Bezoekers wandelen langs de kerststallen en genieten van de kerstsfeer, de gezelligheid, de animo onderweg en een jenevertje om warm te blijven.

“In 1992 organiseerden we voor het eerst onze Kerststallentocht. Toen al namen tien lokale verenigingen deel”, zegt organisator François De Bleser van Gezinsbond Baasrode. “Het jaar nadien hadden we al zeventien kerststallen en vandaag zijn dat er gemiddeld een twintigtal.” De Kerststallentocht brengt steeds tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers op de been en dat zal dit jaar niet anders zijn. De Kerststallentocht gaat dit jaar door op zondag 30 december en vertrekt aan centrum De Vliet.