Hartjesrit bezorgt kinderen leuke tijd Nele Dooms

28 augustus 2018

14u39 1 Dendermonde Dit weekend vindt voor het derde jaar op rij de Hartjesrit plaats. Het evenement moet geld in het laatje brengen voor het goede doel.

De opbrengst is bestemd voor de vzw Hartentroef, die zich inzet voor kinderen die het thuis niet altijd makkelijk hebben en niet echt kind kunnen zijn. De Hartjesrit vindt plaats op zondag 2 september. Deelnemers mogen zich aan een tocht van 140 kilometer langs mooie wegen verwachten. Alle type wagens, zoals oldtimers, youngtimers, supercars, sportwagens en dagelijkse wagens, kunnen meedoen. De start voor de rondrit is gepland om 10 uur aan café Half-Af, in de Hoofdstraat in Appels. Deelnemen kost 10 euro. Om alles veilig te laten verlopen, geldt er een parkeerverbod in de Hoofdstraat, tussen huisnummer 7 en het kerkplein, en in de Kapellestraat tot huisnummer 8, van 7 tot 20 uur. De Hoofdstraat wordt ook afgesloten voor het verkeer, tussen de Kapellestraat en de Vrijstraat, tijdens het vertrek van 7.30 tot 11 uur, en tijdens de aankomst van 16 tot 20 uur.