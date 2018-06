Harduynschool sluit af in schoonheid 27 juni 2018

De vrije lagere school Harduynschool uit Oudegem kan het schooljaar letterlijk in schoonheid afsluiten. Daar zorgden de kinderen van het tweede leerjaar voor. Zij trokken onder begeleiding van juf Evy Pieters en zwerfvuilmeester Nele Cleemput de straat op in de omgeving van de school om er afval op te ruimen. Gewapend met afvalprikkers, handschoenen en grote vuilniszakken gingen ze op pad. "Zwerfvuil en sluikstorten is overal een probleem", zegt juf Evy. "Ook wij willen ons steentje bijdragen voor een nettere omgeving. Onze leerlingen waren, ondanks de jonge leeftijd, alvast vol goede moed en heel enthousiast voor de opruimactie. Hopelijk blijft de schoolbuurt nu proper." (DND)