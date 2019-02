Harduynloop krijgt vervolg Nele Dooms

26 februari 2019

14u21 0 Dendermonde De Harduynloop, de jogging die het Oudercomité van de Harduynschool in Oudegem organiseert, krijgt een vervolg. Vorig jaar werd het initiatief weer opgepikt en dat werd een groot succes.

“Een joggingwedstrijd in Oudegem boekte vroeger altijd een groot succes”, zegt Sonja De Vlieger van de oudervereniging. “Het was een jaarlijks gebeuren. Maar het initiatief hield jaren geleden op te bestaan. Wij vonden het wel leuk opnieuw een sportevenement in onze gemeente te lanceren en besloten daarom om de jogging weer tot leven te wekken. Het was meteen een schot in de roos, zodat we nu voor een tweede editie gaan. De Harduynloop is een jogging voor jong en oud, doorheen het landelijke Oudegem, langs een volledig verkeersvrij parcours.”

Het gebeuren moet geld in het laatje brengen voor de schoolwerking. Deelnemers aan de Harduynloop kunnen kiezen uit een tocht van vier en acht kilometer. Voor kleuters is er een snoepjesrun en kinderen mogen 600 of 1.200 meter lopen. “Het vertrek is telkens voorzien aan de Harduynschool, in de Hofstraat”, zegt De Vlieger. “We hopen dat we hiermee vertrokken zijn voor een jaarlijkse traditie.” De Harduynloop vindt plaats op zondag 17 maart. Volwassenen betalen 7 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Voor kinderen is dat 3 en 4 euro. Voorinschrijven kan tot vrijdag 1 maart. Ook inschrijven op de dag zelf is mogelijk. Info: harduynloop@gmail.com.