De Open Vld van Dendermonde organiseert op zondag 14 januari haar Nieuwjaarsreceptie. Gastspreker is Laurens Hofman, huidig gemeenteraadslid in Dendermonde en lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde. De receptie start om 11 uur. Er zijn hapjes en drankjes voor alle bezoekers. Geïnteresseerden kunnen terecht in de feestzaal van GO! Talent, aan de Begijnhoflaan 1 in Dendermonde. (DND)