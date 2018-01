Hapje en drankje in Zilverpand 02u57 0

Wie het nieuwe jaar met een hapje en drankje wil inzetten, moet morgen in lokaal dienstencentrum Zilverpand van Dendermonde zijn. Daar vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Die start om 14 uur en duurt tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde. Deelnemen kost 1 euro. Info en inschrijvingen: LDC.zilverpand@ocmw.dendermonde.be. (DND)