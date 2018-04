Handletteren in Museum voor Volkskunde 04 april 2018

De Stedelijke Musea van Dendermonde organiseren een workshop 'handletteren voor tieners'. Kinderen tussen negen en veertien jaar kunnen hieraan deelnemen. Handletteren is tegenwoordig overal: in reclame, op kaartjes, in tijdschriften en op het internet. Het is een leuke manier om zelf uitnodigingen, quotes, kaartjes of affiches te ontwerpen. Iedereen kan handletteren. Goed kunnen tekenen of mooi kunnen schrijven is niet eens nodig.





Gedurende twee voormiddagen oefenen de deelnemers de mooiste letters. Tijdens de eerste les, die morgen plaatsvindt, werken de jongeren met potlood en fineliners in zwart, grijs en wit, leren ze de basis van het letteren, ontwerpen en versieren aan de hand van korte opdrachtjes en maken ze een mooie quote klaar om aan de muur te hangen. Tijdens de tweede les, op vrijdag 6 april, komen brushletteren en blenden in kleur en werken met verschillende brushpennen aan bod.





De sessies vinden telkens plaats van 10 tot 12 uur. Deelnemen kost 12 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Museum voor Volkskunde, in het Begijnhof 24-25 in Dendermonde. Info en inschrijvingen: 052/21.30.18 of via musea@dendermonde.be. (DND)