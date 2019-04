Handelaars Verkén klinken tijdens Lentedrink Nele Dooms

04 april 2019

De handelaarsvereniging Verkén Sint-Gillis organiseerde een Lentedrink. Dat gebeurde voor het tweede jaar op rij in de magazijnen van Buen Gusto op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Alle leden-handelaars van de vereniging waren uitgenodigd om te genieten van een ontspannen en gezellige avond. Tijdens de Lentedrink werden de aanwezige ondernemers getrakteerd op magische goocheltrucs van close-up goochelaar Jojo. Voor Verken was de drink ook het moment om haar herbruikbare winkeltassen te lanceren. “Die worden voortaan verdeeld via de leden-handelaars en zullen binnenkort dus het straatbeeld veroveren”, klinkt het.