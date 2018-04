Handelaars Verkén klinken op de lente 24 april 2018

De handelaarsvereniging Verkén Sint-Gillis organiseerde een Lentedrink in de magazijnen van Buen Gusto op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Alle leden-handelaars van de vereniging waren daarop uitgenodigd. "Verkén telt ondertussen al 51 leden", zegt Els Van Esbroeck. "We mogen dus van een echt succes spreken. Met de lentedrink bieden we de leden de kans om eens op een ontspannen manier beter met elkaar kennis te maken. We boden ook een lezing rond 'Positive Vibes' aan."





(DND)