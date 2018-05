Handelaars verenigingen zich tot Grandioos 08 mei 2018

02u43 0 Dendermonde Grembergen heeft voortaan zijn eigen handelaarsvereniging. Net zoals in andere gemeenten in Dendermonde, hebben de middenstanders beslist zich te verenigen. 'Grandioos Grembergen' is geboren.

De handelaars van Grembergen hebben er al een pak voorafgaande vergaderingen opzitten en nu is hun eigen handelaarsvereniging een feit. Kersvers voorzitter is Gunther Cappaert. "Iedereen is super gemotiveerd om samen te werken", zegt hij. "Het is altijd goed een overkoepelende organisatie te hebben. Zo kunnen we initiatieven nemen om klanten extra in de watten te leggen of activiteiten te organiseren. Bovendien kunnen we een spreekbuis zijn naar het stadsbestuur om bijvoorbeeld noden of opmerkingen door te geven."





Meer dan 150 zelfstandigen uit Grembergen zijn aangeschreven om zich aan te sluiten. De naam 'Grandioos Grembergen' was een idee van Kristien Verberckmoes. "We deden een oproep om ons leuke namen te bezorgen", zegt Cappaert. "Dat van Kristien kwam als winnaar uit de bus. Een bijhorend logo is ontworpen door Eddy Merckx. Dat bestaat uit een groene letter G, met daarin de volledige naam."





Een eerste evenement heeft Grandioos Grembergen alvast in het vooruitzicht. Dat is een Lentehappening op Pinkstermaandag 21 mei. Op de parking van Proxy Delhaize is iedereen welkom aan de tourbus van radio TROS FM. "We bieden alle bezoekers een drankje aan, informeren over de start van onze vereniging en laten iedereen kennismaken met de leden", klinkt het. (DND)