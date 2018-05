Handbikers en G-wielrenners koersen in Boonwijk 09 mei 2018

02u26 2 Dendermonde De Boonwijk in Sint-Gillis wordt dit weekend het mekka voor handbikers en G-wielrenners. De Grote Prijs Louis Sterck is aan de achtste editie toe. Het belooft een recordjaar te worden.

De wielerwedstrijd vindt plaats ter nagedachtenis van Louis Sterck. De man, die een beenprothese had en deelnam aan wedstrijden voor mindervaliden, nam indertijd het initiatief voor de eerste G-wielerwedstrijd in de Boonwijk.





"Dat gebeurde met de steun van het Feestcomité Boonwijk en zij zetten het event nu in memoriam verder, met steun van de stad", zegt Louis' zoon Davy.





Een eerste editie van de wedstrijd telde zeven deelnemers, maar dat aantal bleef jaar na jaar toenemen. "Ondertussen komen ze van heel Vlaanderen naar Dendermonde", zegt Bart Claessens, cooördinator G-Sport Dendermonde. "Het aantal voorinschrijvingen dit jaar overtreft nu al het totaal aantal deelnemers van vorig jaar. We gaan dus records breken. Omdat onze wedstrijd vlak na de Wereldbeker in Oostende plaatsvindt, mogen we ook veel toppers verwelkomen."





De Grote Prijs Louis Sterck vindt plaats op zondag 13 mei. Voorafgaand aan de wedstrijden vindt een initiatie handbike plaats. Iedereen kan dan kennismaken met deze bijzondere fiets en hem uitproberen.





De wedstrijden zelf starten om 13.45 uur. Eerst rijden handbikers en driewielers. Daarna zijn tandems en tweewielers aan de beurt. Tijdens de prijsuitreiking om 17 uur worden de Oost-Vlaamse kampioenen gehuldigd. Iedereen is welkom aan Zaal Boonwijt, Serbossstraat in Sint-Gillis. (DND)