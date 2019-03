Hammetjesfestijn bij KV Sint-Gillis Nele Dooms

14 maart 2019

Voetbalclub KV Sint-Gillis organiseert op zondag 17 maart haar jaarlijkse Hammetjesfestijn. Op het menu staan zowel hammetjes met verschillende sauzen als halve kip met frietjes en koude schotel. Er zijn ook kindermenu’s verkrijgbaar. Smullen kan vanaf 11.30 uur. De tafels staan gedekt in de kantine van KV Sint-Gillis, aan het Hoeksken in de wijk Lutterzele in Sint-Gillis. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: www.kvsintgillis.be.