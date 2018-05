Haag vat vuur aan oprit 29 mei 2018

02u39 0

In de Bijlokestraat in Dendermonde ontstond gisteren rond 12 uur een kleine brand aan een haag. Dit zorgde voor een lichte rookontwikkeling. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.





De schade bleef relatief beperkt. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. Er vielen geen gewonden. (KBD)