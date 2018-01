Gymmax Dance brengt spektakel en portie nostalgie DANSGROEP VIERT JUBILEUM OP PODIUM NELE DOOMS

27 januari 2018

03u45 0 Dendermonde Dansgroep Gymmax Dance is aan een jubileum toe. Met precies tien jaar op de planken is het tijd voor een vijfde grote dansshow. Meer dan tweehonderd dansers, van kind tot volwassene, nemen deel. Choreografe Danny Verneirt zorgt voor een mix van nieuwe dansen en een terugblik op voorbije jaren.

Choreografe en danslerares Danny Verneirt herinnert zich nog goed hoe het allemaal begon. Gymmax Dance ontstond in de schoot van de turnvereniging GymMAX. "Ik gaf er dansles en naarmate dit initiatief groeide, werd het tijd om een aparte dansgroep op te richten", vertelt ze. "Wat ooit begon met 26 leerlingen is uitgebouwd tot een vereniging met meer dan tweehonderd dansers. Gymmax Dance boomt, onder andere omdat we heel wat verschillende stijlen aanbieden. Door het succes is het zelfs niet meer mogelijk om alles alleen bol te werken. We werken ondertussen met zes choreografen."





Talent

Alle dansers, van drie jaar tot zestig jaar, zullen met veel enthousiasme tijdens een nieuwe show hun kunnen tonen. "Voor hen is het een hele ervaring om in een professionele omgeving als die van een cultuurcentrum te werken", zegt Verneirt. "Ze tonen hun talent voor in totaal 1.200 toeschouwers, in drie dagen tijd met een voorstelling van telkens twee keer een uur. Daarvoor zijn liefst zevenhonderd kostuums nodig. Die komen uit Spanje, Bulgarije en Frankrijk en sommige stuks zijn op maat gemaakt. In de aanloop naar onze show, lijkt mijn woonkamer wel één grote kleerkast." Omwille van het jubileum krijgt de show dit jaar een apart concept. Het publiek krijgt niet alleen nieuwe dansen te zien. "We brengen ook nummers uit de vier vorige shows", legt Verneirt uit. "Dan tonen we een video en zien de toeschouwers onze dansers van toen nog eens aan het werk. Maar dat gaat dan wel over in de dansers van nu die live op het podium datzelfde nummer overnemen. We brengen dit jaar dus een mooie portie nostalgie."





Dansgala

Voorbereidingen voor het dansgala zijn momenteel volop bezig. Daarvoor wordt bijna dagelijks de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica ingepalmd voor repetities. Voorstellingen van 'Gymmax Dance Goes Belgica 5' vinden plaats op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari, telkens om 19.30 uur, en op zondag 4 februari om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het cultuurcentrum, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen. Info en reservatie: dance@gymmax.be.