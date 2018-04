Grote verhuis voor academie wegens verbouwingen 900 LEERLINGEN VOLGEN TOT SEPTEMBER 2020 LES OP VERSCHILLENDE LOCATIES NELE DOOMS

19 april 2018

02u51 0 Dendermonde Er nadert een grote verhuis voor de liefst negenhonderd leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Dendermonde. Die is nodig om het gebouw aan de Kerkstraat grondig te kunnen verbouwen. Dat zal anderhalf jaar duren.

De gemeenteraad van Dendermonde gaf gisteren haar fiat voor de huur van acht containers. Die krijgen een plaats op de parking naast het Sociaal Huis aan de Kerkstraat en zullen een groot klaslokaal, secretariaat, bureel voor directeur en wachtlokaal herbergen. Ook de bovenste verdieping van het Sociaal Huis zal ingericht worden als nodige klaslokalen voor leerlingen van de muziekacademie. Daarvoor zijn ook nog eens vier lokalen in de bibliotheek aan de kant van het Sas voorzien, net als drie lokalen en een turnzaal van de lagere school van het Oscar Romerocollege aan het Sas.





"Het is een hele zoektocht geweest om voor al onze leerlingen en klassen een alternatief tijdelijk onderkomen te zoeken", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Maar het is broodnodig omdat in het huidige academiegebouw anderhalf jaar lang verbouwingswerken zullen plaatsvinden. Ondertussen moeten de lessen kunnen doorlopen, maar dat kan niet op de plaats van de werken. De nieuwe locaties liggen alvast zeer kort bij elkaar in de omgeving van het Sas en zijn zowel met de wagen, te voet als de fiets gemakkelijk te bereiken vanuit de Kerkstraat."





Archeologisch onderzoek

De grote verhuis wordt voorzien voor de kerstvakantie, eind dit jaar. De SAMWD zal daar een groot creatief moment met de leerlingen aan koppelen. In het voorjaar van 2019 zullen de verbouwingswerken starten.





"De renovatie omvat de realisatie van een nieuwe toegang via de binnenkoer van de academie, met een nieuwe inkomhal die ook dienst kan doen als exporuimte", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Er komen nieuwe trappen en twee liften, sanitair en stookplaats worden vernieuwd en er is extra bergruimte voorzien. De nieuwe inkomhal zal voor- en achterbouw met danszaal met elkaar verbinden. Ook de binnenkoer wordt opnieuw aangelegd en krijgt meer groen." Ondertussen hoopt het stadsbestuur dat de timing niet in het gedrang komt. Een archeologisch vooronderzoek bracht zopas aan het licht dat er sporen uit het verleden aanwezig zijn op de site. "In de sleuven die gegraven werden, zijn onder andere potscherven uit de metaaltijden of de Romeinse tijd teruggevonden", zegt schepen Dierick. "Dat betekent dat er nog verder archeologisch onderzoek op de site moet gebeuren. We hopen dat dit zo snel mogelijk plaatsvindt, zodat de geplande start van de renovatie in het voorjaar van 2019 behouden kan blijven."





De gerenoveerde Academie voor Muziek, Woord en Dans zal heropenen tegen september 2020.