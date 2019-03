Grote Markt weekend afgesloten Nele Dooms

26 maart 2019

De Grote Markt in Dendermonde zal een weekend afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding zijn jeugdactiviteiten die er plaatsvinden op zaterdag 30 en zondag 31 maart. Zaterdag organiseert het Scoutsdistrict Land van Aymon een Districtsdag op de Grote Markt. Daarvoor komen zo’n 400 scoutsleden samen op het plein voor een grote stoelendans rond 16 uur. De Grote Markt wordt hiervoor afgesloten van 13 tot 18 uur. Op zondag is het de beurt aan het Gewest Aymon om hun Krak-moment voor alle Chiro’s van Dendermonde en omstreken te organiseren. De deelnemers vertrekken om 16 uur vanaf het Sas via de Emiel Van Winckellaan en Guldenhoofdstraat naar de Grote Markt. Daar zal een show vol spel, dans en zang plaatsvinden. De Grote Markt wordt daarom verkeersvrij van 13 tot 18 uur. Chauffeurs moeten beide dagen een wegomleiding volgen.