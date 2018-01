Grote Markt verkeersvrij voor receptie 02u44 0

De Grote Markt in Dendermonde wordt dit weekend afgesloten voor het verkeer.





Het verkeersverbod van vandaag tot morgen, komt er naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie die het stadsbestuur aan haar inwoners aanbiedt. Zondag is iedereen vanaf 11 uur welkom op de Grote Markt om samen te klinken op het nieuwe jaar. Burgemeester Piet Buyse verwelkomt iedereen en de aanwezigen kunnen genieten van streekbieren en warme dranken. De Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer van Dendermonde en stadsbeiaardier Marc Van Boven zorgen voor sfeermuziek.





De receptie is gratis en duurt tot 13 uur. Naar aanleiding van het verkeersverbod op de Grote Markt, moeten chauffeurs een omleiding volgen via de Ridderstraat, Greffelinck, Sas en Prudens Van Duysestraat.





Zondag geldt ook een parkeerverbod van 9 tot 14 uur in de Kerkstraat, aan het Justitieplein en in de Franz Courtensstraat. (DND)