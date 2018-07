Grote Markt in polonaise-modus 06 juli 2018

Polonaise op de Grote Markt, zo hoort dat tijdens een schlageravond. Ideaal dus om het vierdaags stadsfestival Dendermonde Viert gisterenavond op gang te trappen. De Grote Markt stroomde vol met honderden muziekliefhebbers. "Schlagers dat staat garant voor echte ambiance voor jong en oud. Daarom hebben we voor deze avond gekozen", zegt Patrick Segers van de organiserende Dienst Stadspromotie. "We zien met plezier hoe zes artiesten de markt in rep en roer zetten." Dennie Damaro, Gino Verano en Johan Veugelers trokken het feestje opgang. Daarna was het de beurt aan Yves Segers om het van de daken te schreeuwen. Na Lindsay stonden ook nog De Romeo's op het podium. Dendermonde Viert gaat ook vandaag nog voort. Na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië, zorgen drie 'tribute bands' van de Beatles, Abba en Motown voor muziek. Zaterdagavond staat in het teken van pop en rock met als top van de affiche The Scabs. En in het kader van Vlaanderen Feest is zondag 8 juli een familiedag met Nederlandstalige muziek. Alle optredens zijn gratis. (DND)