Grote Markt hele zomer verkeersvrij 22 juni 2018

02u44 0

De Grote Markt in Dendermonde zal opnieuw een hele zomer lang verkeersvrij zijn.





Het stadsbestuur neemt al enkele jaren deze maatregel. Aanleiding zijn de vele festiviteiten en evenementen die tijdens de zomermaanden op de Grote Markt plaatsvinden. Dan is het veiliger als er geen auto's passeren. Met een permanent verkeersverbod wil de stad voorkomen dat stadspersoneel om de haverklap signalisatie en hekken moet opbouwen en weer afbreken. Een algemeen verkeersverbod is duidelijk voor de hele zomer. De afsluiting blijft staan vanaf vrijdag 29 juni tot en met 3 september.





Fietsers mogen wel in alle richtingen op de Grote Markt blijven rijden, maar ze mogen voetgangers niet in gevaar brengen. De verkeersmaatregel voorziet wel in een uitzondering voor ceremoniewagens, leveranciers en bewoners.





Ook personen met een handicap die willen parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen naast het stadhuis en het gevangenentransport voor het Justitieplein krijgen een uitzondering. Zij hebben toegang tot de Grote Markt via het Justitieplein.





(DND)